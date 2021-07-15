Молоді люди увірвалися в бізнес-центр і заблокували вхід в конференц-зал
Це сталося вдень 15 липня в бізнес-центрі на вулиці Чорноморського козацтва, де повинен був відбутися аукціон з продажу земельної ділянки, розташованої в Білгород-Дністровському районі, повідомляється на
На місце події прибула слідчо-оперативна група.
У прес-службі зазначили, що 17 учасників події затримали, у трьох з них вилучили балончики зі сльозогінним газом і ніж. Всіх доставили у відділення поліції.
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Інформацію про подію внесли до ЄРДР за статтею про хуліганство.
У поліції також зазначили, що одночасно з блокуванням конференц-залу невідомий повідомив про те, що бізнес-центр заміновано.
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