Молодые люди ворвались в бизнес-центр и заблокировали вход в конференц-зал

Это произошло днем 15 июля в бизнес-центре на улице Черноморского казачества, где должен был состоятся аукцион по продаже земельного участка, расположенного в Белгород-Днестровском районе, сообщается на сайте регионального управления Нацполиции, передает Politeka.net.

На место события прибыла следственно-оперативная группа.

В пресс-службе отметили, что 17 участников происшествия задержали, у троих из них изъяли баллончики со слезоточивым газом и нож. Всех доставили в отделение полиции.

Информацию о происшествии внесли в ЕРДР по статье о хулиганстве.

В полиции также отметили, что одновременно с блокированием конференц-зала неизвестный сообщил о том, что бизнес-центр заминирован.

Напомним, что свадьба обернулась беспределом под Одессой, видео: "Достал автомат и начал стрелять"

Еще Politeka писала, что в Одессе микроавтобус пролетел на "красный" и сбил мопедиста: момент попал на камеру

Также Politeka сообщала, движение общественного транспорта остановлено в Одессе: кадры коллапса