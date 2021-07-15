Молодые люди ворвались в бизнес-центр и заблокировали вход в конференц-зал
Это произошло днем 15 июля в бизнес-центре на улице Черноморского казачества, где должен был состоятся аукцион по продаже земельного участка, расположенного в Белгород-Днестровском районе, сообщается на
На место события прибыла следственно-оперативная группа.
В пресс-службе отметили, что 17 участников происшествия задержали, у троих из них изъяли баллончики со слезоточивым газом и нож. Всех доставили в отделение полиции.
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Информацию о происшествии внесли в ЕРДР по статье о хулиганстве.
В полиции также отметили, что одновременно с блокированием конференц-зала неизвестный сообщил о том, что бизнес-центр заминирован.
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