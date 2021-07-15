В Одесі чоловік під дією зілля вийшов з вікна
Бездиханне тіло знайшли під вікнами висотного будинку на Таїрова, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
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Він вистрибнув з вікна на 7-му поверсі.
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Відомо, що самогубство скоїв 33-річний місцевий житель. Це була не перша його спроба суїциду, проте вона виявилася успішною.
У телеграм-каналі» Одеса-Інфо " стверджують, що одесит перебував у стані наркотичного сп'яніння.
На місці працювала слідчо-оперативна група та медики.
У поліції кажуть, що приблизно 80% всіх самогубств в Одесі скоюють люди, під впливом наркотичних речовин.
Причому мова йде не про героїню або щось подібне, а про «солях»-синтетичних виробах.
Передозування і побічні ефекти зустрічаються дуже часто, серед них потужні і агресивні галюцинації, інтоксикаційні психози та інше.
Вживають "солі" повсюдно найрізноманітніші категорії населення.
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