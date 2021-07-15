Двоє розбійників після знайомства з одеситом заманили його додому, де жорстоко побили і пограбували

Чоловік зазіхнули на чужі телефони. Про це повідомляє прес-служба ГУНП в Одеській області.

Дізнавшись під час спілкування, що 35-річний одесит продає один зі своїх смартфонів, зловмисники під приводом протестувати гаджет заманили чоловіка до себе додому, де жорстоко побили і відібрали три телефони і гроші.

Зі зламаною щелепою і струсом мозку потерпілий насилу вирвався з рук нападників, вибіг на вулицю і став кликати на допомогу.

Злочинці кинулися тікати, але поліцейські затримали їх у сусідньому дворі.

Ними виявилися двоє місцевих жителів у віці 36-ти і 37-ми, які вже мають «досвід» в грабежах. Зараз їм загрожує до 10 років в'язниці з конфіскацією.

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