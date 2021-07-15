Двоє розбійників після знайомства з одеситом заманили його додому, де жорстоко побили і пограбували
Чоловік зазіхнули на чужі телефони. Про це повідомляє прес-служба
Дізнавшись під час спілкування, що 35-річний одесит продає один зі своїх смартфонів, зловмисники під приводом протестувати гаджет заманили чоловіка до себе додому, де жорстоко побили і відібрали три телефони і гроші.
Зі зламаною щелепою і струсом мозку потерпілий насилу вирвався з рук нападників, вибіг на вулицю і став кликати на допомогу.
Ані Лорак, яка переїхала в Росію, несподівано повернулася до Києва і заспівала українською: "Позитив!"
Акула атакувала відпочиваючого чоловіка, медики не встигли допомогти: кадри з місця НП
Потяг "Укрзалізниці" загорівся на ходу: вогонь побачили з далека, відео НП
Засмагла Софія Ротару у крихітних шортиках похвалилася щедрим уловом: "Мальдіви..."
Тіло зірки популярного телешоу знайшли під вікнами будинку, йому було всього 28 років: трагічні деталі
Злочинці кинулися тікати, але поліцейські затримали їх у сусідньому дворі.
Ними виявилися двоє місцевих жителів у віці 36-ти і 37-ми, які вже мають «досвід» в грабежах. Зараз їм загрожує до 10 років в'язниці з конфіскацією.
Нагадаємо, що 17-річний хлопець приїхав до Одеси заради грабежів, але йому не пощастило: ганебні кадри
Як повідомляла Politeka, небезпечна злодійка завелася на вокзалі, обдирає до нитки: "нібито чекає поїзда"
Також Politeka писала, що гастролер з НіколаЄва влаштував нальоти в Одесі: "п'ять пограбувань за короткий термін"