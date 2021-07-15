Двое разбойников после знакомства с одесситом заманили его домой, где жестоко избили и ограбили
Мужчина позарились на чужие телефоны. Об этом сообщает пресс-служба
Узнав во время общения, что 35-летний одессит продает один из своих смартфонов, злоумышленники под предлогом протестировать гаджет заманили мужчину к себе домой, где жестоко избили и отобрали три телефона и деньги.
Со сломанной челюстью и сотрясением мозга пострадавший с трудом вырвался из рук нападавших, выбежал на улицу и стал звать на помощь.
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Преступники бросились бежать, но полицейские задержали их в соседнем дворе.
Ими оказались двое местных жителей в возрасте 36-ти и 37-ми, которые уже имеют «опыт» в грабежах. Сейчас им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией.
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