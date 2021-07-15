Двое разбойников после знакомства с одесситом заманили его домой, где жестоко избили и ограбили

Мужчина позарились на чужие телефоны. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Узнав во время общения, что 35-летний одессит продает один из своих смартфонов, злоумышленники под предлогом протестировать гаджет заманили мужчину к себе домой, где жестоко избили и отобрали три телефона и деньги.

Со сломанной челюстью и сотрясением мозга пострадавший с трудом вырвался из рук нападавших, выбежал на улицу и стал звать на помощь.

Преступники бросились бежать, но полицейские задержали их в соседнем дворе.

Ими оказались двое местных жителей в возрасте 36-ти и 37-ми, которые уже имеют «опыт» в грабежах. Сейчас им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией.

Напомним, что 17-летний парень приехал в Одессу ради грабежей, но ему не повезло: позорные кадры

Как сообщала Politeka, опасная воровка завелась на вокзале, обдирает до нитки: "Якобы ждет поезда"

Также Politeka писала, что гастролер из Николаева устроил налеты в Одессе: "пять ограблений за короткий срок"