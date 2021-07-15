В Одесі впало величезне дерево і пошкодило кілька припаркованих поруч автомобілів
Про це повідомили очевидці події в соцмережах і показали кадри з місця, передавати Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)
Деревопад спостерігали рано вранці 15 липня на вулиці Героїв Крут, 40. Там завалилася Стара шовковиця.
"Дерево перекрило двір",- йдеться в публікації телеграм-каналу"Підслухано Одеса".
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Судячи з кадрів, значний удар припав на дві машини, які стояли поруч. У них сильно пошкоджені дах і багажник. Також вм'ятини і подряпини після падіння гілок отримало ще одне авто. Всього постраждали 3 транспортні засоби.
На щастя, ніхто з власників автомобілів, а також перехожих не постраждав. Точні масштаби пошкоджень ще з'ясовуються.
Місцеві жителі кажуть, що дерево було дуже старим і звалилося через згнилий стовбур. Вони переживають, що комунальники ще не скоро розберуть завали у дворі.
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