В Одесі маршрутка з пасажирами потрапила в дорожню пастку

НП сталася з громадським транспортом, наступним за маршрутом №242.

Між тінистою і Говорова маршрутка провалилася в яму, вириту комунальниками. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

За їхніми даними, на ділянці Черняховського триває ремонт. Працівники займаються прокладанням підземних комунікацій. Після закінчення робіт там з'явиться велодоріжка.

На щастя, під час події ніхто з людей не постраждав. Маршрутку довелося відкопувати і після цього вона продовжила свій рух.

Не так давно ми писали, що на перетині вулиці Буніна і Олександрівського проспекту заднє колесо маршрутки пішло в яму, яку розмило після дощу.

На повороті автобус потрапив у провал в асфальтному покритті, коли виїжджав на маршрут.

Тоді бошлось без постраждалих, всі люди успішно покинули салон.

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