В Одесі маршрутка з пасажирами потрапила в дорожню пастку
НП сталася з громадським транспортом, наступним за маршрутом №242.
Між тінистою і Говорова маршрутка провалилася в яму, вириту комунальниками. Про це повідомляють місцеві
За їхніми даними, на ділянці Черняховського триває ремонт. Працівники займаються прокладанням підземних комунікацій. Після закінчення робіт там з'явиться велодоріжка.
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На щастя, під час події ніхто з людей не постраждав. Маршрутку довелося відкопувати і після цього вона продовжила свій рух.
Не так давно ми писали, що на перетині вулиці Буніна і Олександрівського проспекту заднє колесо маршрутки пішло в яму, яку розмило після дощу.
На повороті автобус потрапив у провал в асфальтному покритті, коли виїжджав на маршрут.
Тоді бошлось без постраждалих, всі люди успішно покинули салон.
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