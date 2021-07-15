Небезпечна спека стала причиною виникнення пожежі в Одеській області
Надзвичайна подія сталася в селі Баштанків у Кодимській об'єднаній територіальній громаді. Там сталося загоряння піднавісу.
Подробиці повідомляє
Рятувальникам не вдавалося ліквідувати пожежу з сьомої вечора і майже до 23: 00.
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В результаті вогонь знищив близько 10 тонн сіна. Крім того, він пошкодив дрова на площі 6 м.кв. під час події ніхто не постраждав.
До ліквідації загоряння залучили одну пожежну машину і чотири рятувальники. Однак до гасіння приєдналася місцева пожежна команда у кількості 2 осіб та 1 одиниці техніки.
Причина пожежі не встановлена, проте за попередньою версією, загоряння сталося через високі температури.
Тим часом, за даними синоптиків, у четвер, 15 липня Одеса опиниться у владі спеки.
Незважаючи на те, що антициклон почне втрачати свою силу, місто все ще буде його в епіцентрі.
Повітря розжариться до + 33 градусів і на небі не буде жодної хмарки.
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