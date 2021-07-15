Опасная жара стала причиной возникновения пожара в Одесской области

ЧП произошло в селе Баштанков в Кодымской объединенной территориальной общине. Там случилось возгорание поднавеса.

Подробности сообщает ГСЧС в Одесской области.

Спасателям не удавалось ликвидировать пожар с семи вечера и почти до 23:00.

В результате огонь уничтожил около 10 тонн сена. Кроме того, он повредил дрова на площади 6 м. кв. Во время происшествия никто не пострадал.

К ликвидации возгорания привлекли одну пожарную машину и четыре спасателя. Однако к тушению присоединилась местная пожарная команда в количестве 2 человек и 1 единицы техники.

Причина пожара не установлена, однако по предварительной версии, возгорание случилось из-за высоких температур.

Тем временем, по даным синоптиков, в четверг, 15 июля Одесса окажется во власти жары.

Несмотря на то, что антициклон начнет терять свою силу, город все еще будет его в эпицентре.

Воздух накалится до +33 градусов и на небе не будет ни одного облачка.

Напомним, что на пляжах Одессы тяжело пройти к морю: кадры "комфортного" отдыха показали в сети

Еще Politeka писала, что на пляже в Одессе вспыхнул элитный отель, все в дыму: кадры с места пожара

Также Politeka сообщала, туристка высмеяла отдых в Одессе, видео: "Незабываемые впечатления"