Опасная жара стала причиной возникновения пожара в Одесской области
ЧП произошло в селе Баштанков в Кодымской объединенной территориальной общине. Там случилось возгорание поднавеса.
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Спасателям не удавалось ликвидировать пожар с семи вечера и почти до 23:00.
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В результате огонь уничтожил около 10 тонн сена. Кроме того, он повредил дрова на площади 6 м. кв. Во время происшествия никто не пострадал.
К ликвидации возгорания привлекли одну пожарную машину и четыре спасателя. Однако к тушению присоединилась местная пожарная команда в количестве 2 человек и 1 единицы техники.
Причина пожара не установлена, однако по предварительной версии, возгорание случилось из-за высоких температур.
Тем временем, по даным синоптиков, в четверг, 15 июля Одесса окажется во власти жары.
Несмотря на то, что антициклон начнет терять свою силу, город все еще будет его в эпицентре.
Воздух накалится до +33 градусов и на небе не будет ни одного облачка.
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