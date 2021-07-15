На честь весілля влаштували стрілянину з автомата під Одесою

На гучну подію, яка мала місце в селі Фонтанка Одеської області з'їхалося багато поліції і навіть був оголошений план «Перехоплення». Подробиці повідомили в прес - службі регіонального ГУНП (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Так, під час святкування весілля особи кавказької національності перекрили дорогу і почали стріляти з автомата в небо прямо посеред вулиці біля РПЦ "Рів'єра".

Після стрілянини копи оголосили план "Перехоплення". Порушників затримали під час застілля в ресторані "Море". Їх завантажили в автобуси і відвезли міграційну службу, щоб перевірити легальність перебування в країні.

На щастя, все обійшлося і в ході стрілянини ніхто не постраждав.

Стрільцем виявився 22-річний українець, його затримали.

Як повідомили у МВС, серед гостей на весіллі були присутні, "кілька цікавих персонажів з російським громадянством і видом на проживання".

Речник МВС Артем Шевченко заявляє, що вони будуть "витурені" з України.



"Якщо не вміють діти горювати зі зброєю законно, то будуть без нього відповідати за законом. Чи не фіг тут свої дурні традиції розводити. "Доведеться деяких додому в гори витурити. Нехай там собі джигітують", - зазначив Шевченко. ",- зазначив він.

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