На честь весілля влаштували стрілянину з автомата під Одесою
На гучну подію, яка мала місце в селі Фонтанка Одеської області з'їхалося багато поліції і навіть був оголошений план «Перехоплення». Подробиці повідомили в прес - службі регіонального
Так, під час святкування весілля особи кавказької національності перекрили дорогу і почали стріляти з автомата в небо прямо посеред вулиці біля РПЦ "Рів'єра".
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Після стрілянини копи оголосили план "Перехоплення". Порушників затримали під час застілля в ресторані "Море". Їх завантажили в автобуси і відвезли міграційну службу, щоб перевірити легальність перебування в країні.
На щастя, все обійшлося і в ході стрілянини ніхто не постраждав.
Стрільцем виявився 22-річний українець, його затримали.
Як
Речник МВС Артем Шевченко заявляє, що вони будуть "витурені" з України.
"Якщо не вміють діти горювати зі зброєю законно, то будуть без нього відповідати за законом. Чи не фіг тут свої дурні традиції розводити. "Доведеться деяких додому в гори витурити. Нехай там собі джигітують", - зазначив Шевченко. ",- зазначив він.
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