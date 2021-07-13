Йому було 23 роки

В Одесі молодий хлопець наклав на себе руки

Нещастя сталося у вівторок, 13 липня на вулиці педагогічній, повідомляють у в прес - службі ГУНП в Одеській області.

У поліції зазначають, що 23-річний хлопець стрибнув з балкона орендованої квартири на 14-му поверсі. Він помер на місці від травм.

"Зараз вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «самогубство», повні обставини події встановлюються», - йдеться в повідомленні.

Очевидець, який сидів на лавці, розповів про трагедію.

"Сидів у дворі на лавці, чую крик зверху:"Мама" дивлюся наверх, а він вже летить. Просто на моїх очах впав. Вийшла дівчина в сльозах. Швидка і поліція приїхали вже», - ділиться пережитим свідок.

Про наявність передсмертної записки та інших обставин поки невідомо.

Нагадаємо, що на пляжах Одеси важко пройти до моря: кадри "комфортного" відпочинку показали в мережі

Ще Politeka писала, що в Одесі мікроавтобус пролетів на "червоний" і збив мопедиста: момент потрапив на камеру

Також Politeka повідомляла, туристка висміяла відпочинок в Одесі, відео: "незабутні враження"