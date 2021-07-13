В Одесі молодий хлопець наклав на себе руки
Нещастя сталося у вівторок, 13 липня на вулиці педагогічній,
У поліції зазначають, що 23-річний хлопець стрибнув з балкона орендованої квартири на 14-му поверсі. Він помер на місці від травм.
"Зараз вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «самогубство», повні обставини події встановлюються», - йдеться в повідомленні.
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Очевидець, який сидів на лавці, розповів про трагедію.
"Сидів у дворі на лавці, чую крик зверху:"Мама" дивлюся наверх, а він вже летить. Просто на моїх очах впав. Вийшла дівчина в сльозах. Швидка і поліція приїхали вже», - ділиться пережитим свідок.
Про наявність передсмертної записки та інших обставин поки невідомо.
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