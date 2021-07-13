Мопедист потрапив під мікроавтобус, який летів на червоне світло
Аварія трапилася вдень біля промринку "сьомий кілометр", передає Politeka.net
Момент наїзду потрапив на камеру відеореєстратора, що проїжджає повз авто, повідомляє телеграм-канал "Одеса-Інфо" (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)
На кадрах видно, як водій чорного мікроавтобуса виїхав на червоне світло світлофора і збив мопедиста, який рухався на зелений.
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Про долю водія мопеда нічого не відомо.
У той же час водій на мікроавтобусі навіть не зупинився після аварії і поїхав далі.
Раніше ми повідомляли, на трасі Київ-Одеса сталася аварія із загиблими та постраждалими.
Трагічна ДТП сталася 11 липня, недалеко від повороту на село Желепове в Роздільнянському районі. Там жінка-водій за кермом автомобіля Hyundai Elantra не впоралася з керуванням, її машина виїхала за межі проїжджої частини і врізалася в металева огорожа. Вона загинула.
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