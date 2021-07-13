Туристи розповіли і показали, як їх розвели з житлом в Одесі

Відповідне відео розмістив Telegram-канал "Х. Одеса", передає Politeka.net (щоб переглянути-скролльте сторінку до кінця)

Молоді люди забронювали в Одесі двоповерхову квартиру з морським виглядом.

Коли вони приїхали їх чекало повне розчарування.

Другий поверх виявився підвальним приміщенням, а вікно з видом на морський пейзаж було намальовано.

У коментарях люди почали бурхливо обговорювати побачене, деякі з сарказом відзначили, що розвели чисто по-одеськи. Без гумору також не обійшлося.

"Одеса-мама",

"Це Одеса, дитинко",

"Їх ціна не збентежила-халявщики",

"Чисто по-одеськи",

"Хотіли дешевше-отримаєте",

"Ну це ще хороми",

"Тільки у нас в місті одеський колорит з самого порога",

"Знайомство з одеським гумором",

"Зате в дощ і сніг завжди сонячно за вікном",

"Все як і скрізь в Одесі",

"Вони що фотки не дивилися?",

"Бізнес з людським обличчям",

"А передоплати не просили?",

"У підвалах один міну-моторошні сирої невбиваний запах",

"Це Одеса зі своїм гумором", - коментують у мережі

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