Туристи розповіли і показали, як їх розвели з житлом в Одесі
Відповідне відео розмістив Telegram-канал "Х. Одеса", передає Politeka.net (щоб переглянути-скролльте сторінку до кінця)
Молоді люди забронювали в Одесі двоповерхову квартиру з морським виглядом.
Коли вони приїхали їх чекало повне розчарування.
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Другий поверх виявився підвальним приміщенням, а вікно з видом на морський пейзаж було намальовано.
У коментарях люди почали бурхливо обговорювати побачене, деякі з сарказом відзначили, що розвели чисто по-одеськи. Без гумору також не обійшлося.
"Одеса-мама",
"Це Одеса, дитинко",
"Їх ціна не збентежила-халявщики",
"Чисто по-одеськи",
"Хотіли дешевше-отримаєте",
"Ну це ще хороми",
"Тільки у нас в місті одеський колорит з самого порога",
"Знайомство з одеським гумором",
"Зате в дощ і сніг завжди сонячно за вікном",
"Все як і скрізь в Одесі",
"Вони що фотки не дивилися?",
"Бізнес з людським обличчям",
"А передоплати не просили?",
"У підвалах один міну-моторошні сирої невбиваний запах",
"Це Одеса зі своїм гумором", - коментують у мережі
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