У курортному Затоці перевірили морську воду і порадили не купатися

Як з'ясувалося, в Затоці Одеської області існують проблеми з водою. Про це повідомляє обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.

«На 22 пляжах Одеси та області, що мають офіційний статус, було відібрано 139 проб, з них 93 проби на санітарно-мікробіологічні показники і 46 – на санітарно-хімічні показники», - йдеться в повідомленні.

В ході дослідження було встановлено, що 3 проби морської води не відповідають гігієнічним вимогам за мікробіологічними показниками.

Непридатними виявилися прибережні зони районів Центральний, Сонячний і Лиманський.

Однак небезпечна для здоров'я вода не зупиняє туристів.

Вони їдуть на відпочинок з усієї України і діляться враженнями від курорту.

Так, одна з курортниць, яка зараз відпочиває в Затоці, каже, що море тепле і вода в ньому чиста незважаючи на те, що висновки експертів вказують на зовсім інші результати.

На відео демонструється, що на пляжах в Затоці греблю гати відпочиваючих, що неможливо ногою ступити. У морі купаються як дорослі, так і діти.

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