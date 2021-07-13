Люди знайшли вихід з положення

Водій на Бентлі по-хамськи паркується в Одесі, місцеві знайшли вихід з положення

Про це повідомили в телеграм-каналі "Одеса-Інфо", писати Politeka.net

Жителі, які проживають в Курортному провулку при відсутності або бездіяльності патрульних поліцейських, чекаючи поки водієві випишуть штраф вирішили своїми силами провчити власника елітного авто.

Вони обставили машину сміттєвими баками.

"Бентлі покарали за хамську парковку в курортному провулку",-повідомляють в телеграм-каналі.

Очевидно, що власник Бентлі вже неодноразово кидав свій автомобіль поруч з майданчиком для збору сміття, тим самим заважаючи здійснювати вивезення побутових відходів сміттєвивозящей компанії.

"Я б ще й сміття зверху висипав за таку парковку", - додав користувач Мережі.

Швидше за все, водій урок засвоїть, і надалі буде ставити машину в іншому місці.

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