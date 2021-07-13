Люди нашли выход из положения

Водитель на Бентли по-хамски паркуется в Одессе, местные нашли выход из положения

Об этом сообщили в телеграм-канале «Одесса-Инфо», пишет Politeka.net

Жители, проживающие в Курортном переулке при отсутствии или бездействии патрульных полицейских, ожидая пока водителю выпишут штраф решили своими силами проучить владельца элитного авто.

Они обставили машину мусорными баками.

«Бентли наказали за хамскую парковку в 📍Курортном переулке», -сообщают в телеграм-канале.

Очевидно, что владелец Бентли уже неоднократно бросал свой автомобиль рядом с площадкой для сбора мусора, тем самым мешая осуществлять вывоз бытовых отходов мусоровывозящей компании.

«Я б еще и мусор сверху высыпал за такую парковку», — добавил пользователь сети.

Скорее всего, водитель урок усвоит, и впредь будет ставить машину в другом месте.

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