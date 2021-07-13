На піку літнього сезону Затока зустрічає туристів горами сміття
Величезні стихійні звалища помічені як в самій Затоці, так і в Кароліно-Бугазі, який щільно прилягає до неї.
Особливо гнітюче виглядає територія біля залізничних станцій "Нагірна"і " Лиманська". Саме вони користуються особливою популярністю у приїжджих. Кадрами поділилися місцеві жителі на сторінках соцмереж, передає Politeka.net (щоб переглянути-скролльте сторінку до кінця)
Жителі поскаржилася, що проблема зі сміттям полягає не тільки в тому, що комунальники погано справляються зі своїми обов'язками, а й у безвідповідальності туристів.
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"Люди, вчіть дітей, вчіться самі за собою прибирати сміття. Це ж так легко", - попросили відпочиваючих.
Раніше ми писали, що пляжі в курортній Затоці потрапили в чорний список.
Фахівці не рекомендують купатися на пляжах в районах Центральний і Сонячний.
Там морська вода не відповідає вимогам за санітарно-мікробіологічними показниками.
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