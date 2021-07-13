В Одесі відпочиваючим не завадило купатися і засмагати мертве тіло чоловіка, яке пролежало на пляжі близько чотирьох годин

Справа була в Аркадії. Відео з пляжу оприлюднив Telegram-канал "Україна Зараз" .

Близько 8 години ранку з моря дістали тіло літнього чоловіка, який потонув. Особу його швидко встановили завдяки пенсійному посвідченню. Чоловікові було 83 роки.

Потопельника поклали біля берега і прикрили простирадлом. Труп забрали через 4 години і весь цей час біля нього купалися і загоряли відпочиваючі, в тому числі і діти.

"Весь цей час відпочиваючих, здається, не бентежив поруч лежить труп. Вони засмагали і купалися. Поруч гралися діти. Моторошне видовище", - наголошується в публікації.

Відзначимо, що з кожним днем число потонулих на пляжах Одеського регіону збільшується.

Тільки за одну добу у воді загинули дві людини.

Як повідомили в ДСНС, 12 липня на пляжі «Аркадія» рятувальники витягли з води літнього чоловіка.

Цього ж дня о 15 годині в Ізмаїлі розпочато пошуки 35-річної жінки, яка зникла під час купання в річці Дунай. Вже обстежено 2 кв. км. водної поверхні та 1 500 кв.м. дна. Пошуки тривають.

З початку року на водоймах України загинуло 665 осіб, з них 70 дітей. Тільки з початку липня на водоймах загинули 124 українці, з них 16 дітей.

У зв'язку з трагедіями одеські рятувальники наполегливо закликають громадян неухильно дотримуватися правил охорони життя людей на водних об'єктах.

Нагадаємо, що на пляжах Одеси важко пройти до моря: кадри "комфортного" відпочинку показали в мережі

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