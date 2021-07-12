У розпал курортного сезону в Одесі міські пляжі переповнені людьми
Відпочиваючих настільки багато, що важко пройти до моря або шезлонгу.
Красномовні кадри показав місцевий Telegram-канал"Новини Одеса".
На відео показаний пляж Ланжерон в неділю, 11 липня.
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"Дуже" комфортний "морський відпочинок в Одесі", - йдеться в публікації.
На кадрах можна побачити величезну кількість загоряють, а також купаються в морі людей.
"Аншлаг на курорті Одеси. "Пляж Ланжерон", - каже жінка за кадром.
За останніми даними, Одеса стала найдорожчим і популярним українським курортом.
На другому місці-курорти в Західній Україні, а на третьому - курорти Херсонщини.
Номер на двох в Одесі обійдеться в 2-3 тис грн, але є і варіанти від 5 до 7 тис.Залізний Порт дешевше - близько 1000 грн. Затока, Бердянськ, Кирилівка і Коблево - від 800 грн до 1,5 тис.грн.
До цього ми повідомляли, на пляжі в Аркадії горів готель Portofino.
На кадрах, видно, як стовп чорного диму здіймається в небо. Судячи з фото, пожежа охопила Останній або передостанній поверх сучасної будівлі.
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