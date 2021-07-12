У маршрутці Одеси зав'язалася бійка між водієм і пасажиром
Інцидент трапився в міській маршрутці №168.
Кадри з розбірками опублікував місцевий Telegram-канал "Х**ва Одеса" (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).
«А як би це нормально, бійка з водієм?» ,- йдеться в публікації.
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Початок сварки на запис очевидця не потрапив, тому причина конфлікту залишилася невідомою.
На відео видно, як чоловік ходить по маршрутці і нецензурно виражається в бік водія. Маршрутник не залишився в боргу і кілька разів вдарив пасажира.
"Що це таке, це міський транспорт, Ви нас обслуговуєте в кінці-то кінців", - кажуть люди, що сидять в салоні.
Вони порадили пасажиру не конфліктувати з водієм, а записати номер маршрутки і звернутися зі скаргою до Департаменту транспорту.
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