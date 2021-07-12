В Одесі вирішили серйозно впливати на розгулялися водіїв легкого електротранспорту

Щодня муніципали видаляють з Траси здоров'я по 200 електричних самокатів. Про це повідомив глава Муніципального департаменту безпеки Віктор Кузнєцов, пишуть одеські ЗМІ .

Як зазначив чиновник, транспорт видаляють разом з водіям.

"Штрафує порушників патрульна поліція, проте вона не завжди може надати людей для роботи на трасі здоров'я», - говорить Кузнєцов.

За останніми даними, число любителів поганяти на самокатах на Трасі здоров'я зменшилася в 3-4 рази.

Тим часом Одеський мер Геннадій Труханов пропонує почастішати спільні з поліцією рейди і викликати наряд кожен раз, коли відзначається збільшення числа самокатчиків.

Зазначимо, що штраф складає 340 гривень.

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