В Одесі вирішили серйозно впливати на розгулялися водіїв легкого електротранспорту
Щодня муніципали видаляють з Траси здоров'я по 200 електричних самокатів. Про це повідомив глава Муніципального департаменту безпеки Віктор Кузнєцов, пишуть одеські
Як зазначив чиновник, транспорт видаляють разом з водіям.
"Штрафує порушників патрульна поліція, проте вона не завжди може надати людей для роботи на трасі здоров'я», - говорить Кузнєцов.
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За останніми даними, число любителів поганяти на самокатах на Трасі здоров'я зменшилася в 3-4 рази.
Тим часом Одеський мер Геннадій Труханов пропонує почастішати спільні з поліцією рейди і викликати наряд кожен раз, коли відзначається збільшення числа самокатчиків.
Зазначимо, що штраф складає 340 гривень.
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