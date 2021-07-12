Кишкові інфекції атакують жителів з приходом спеки
В Одеській області настав найспекотніший період літа, а разом з ним і час кишкових захворювань.
Станом на 9 липня фахівці називають санепідситуацію в регіоні дуже напруженою. Про це
За період поточного року зареєстровано 10 спалахів захворюваності на гострі кишкові інфекції, викликаними різними етіологічними факторами.
Орбакайте показала, копією кого росте внучка Пугачової: "Не в бабусю, і не в маму"
Юна дочка Ольги Фреймут, яка вирішила виїхати з України, вразила заявою: "В першу чергу..."
"Холостячка" Огневич виставила напоказ форми в сукні з нескромним декольте: фото
Шоптенко зізналася, чому після дуету з Винником більше не вийде на паркет "Танців з зірками": "Відчуваю себе..."
Легендарна співачка вирушила в кращий світ: довгий час зірка боролася з хворобою
Захворіло 117 осіб, у тому числі 95 дітей до 17 років.
Харчові отруєння та інфекції, які викликані різними організмами, дуже небезпечні і в групі ризику знаходяться також діти. Такі захворювання можуть привести до серйозних ускладнень.
Варто відзначити, що харчові отруєння є не контагіозними захворюваннями, тобто вони не передаються від однієї особи до другої при контакті. Виникають в результаті вживання харчових продуктів, в яких відбулося масивне розмноження певних видів мікроорганізмів або накопичення токсинів мікробного або не мікробного походження до рівня патогенної дози. Також захворювання, що виникають внаслідок вживання отруйних рослин і тканин тварин.
Нагадаємо, про аномальну спеку і дощі з грозами: синоптики повідомили в які дні в Одесі буде найгірше
Ще Politeka писала, що в Одесі чорним димом заволокло Пересип: відео і що сталося насправді
Також Politeka повідомляла, що туристів попередили про нові небезпеки пляжного відпочинку в Затоці: подробиці