Кишкові інфекції атакують жителів з приходом спеки

В Одеській області настав найспекотніший період літа, а разом з ним і час кишкових захворювань.

Станом на 9 липня фахівці називають санепідситуацію в регіоні дуже напруженою. Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області.

За період поточного року зареєстровано 10 спалахів захворюваності на гострі кишкові інфекції, викликаними різними етіологічними факторами.

Захворіло 117 осіб, у тому числі 95 дітей до 17 років.

Харчові отруєння та інфекції, які викликані різними організмами, дуже небезпечні і в групі ризику знаходяться також діти. Такі захворювання можуть привести до серйозних ускладнень.

Варто відзначити, що харчові отруєння є не контагіозними захворюваннями, тобто вони не передаються від однієї особи до другої при контакті. Виникають в результаті вживання харчових продуктів, в яких відбулося масивне розмноження певних видів мікроорганізмів або накопичення токсинів мікробного або не мікробного походження до рівня патогенної дози. Також захворювання, що виникають внаслідок вживання отруйних рослин і тканин тварин.



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