Кишечные инфекции атакуют жителей с приходом жары
В Одесской области наступил самый жаркий период лета, а вместе с ним и время кишечных заболеваний.
По состоянию на 9 июля специалисты называют санэпидситуацию в регионе очень напряженной. Об этом
За период текущего года зарегистрировано 10 вспышек заболеваемости острыми кишечными инфекциями, вызванными различными этиологическими факторами.
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Заболело 117 человек, в том числе 95 детей до 17 лет.
Пищевые отравления и инфекции, которые вызваны различными организмами, очень опасны и в группе риска находятся также дети. Такие заболевания могут привести к серьезным осложнениям.
Стоит отметить, что пищевые отравления являются не контагиозными заболеваниями, то есть они не передаются от одного лица ко второму при контакте. Возникают в результате употребления пищевых продуктов, в которых произошло массивное размножение определенных видов микроорганизмов или накопления токсинов микробного или не микробного происхождения до уровня патогенной дозы. Также заболевания, возникающие вследствие употребления ядовитых растений и тканей животных.
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