Заболело 117 человек, в том числе 95 детей

Кишечные инфекции атакуют жителей с приходом жары

В Одесской области наступил самый жаркий период лета, а вместе с ним и время кишечных заболеваний.

По состоянию на 9 июля специалисты называют санэпидситуацию в регионе очень напряженной. Об этом сообщили в Главном управлении госпродпотребслужбы в Одесской области.

За период текущего года зарегистрировано 10 вспышек заболеваемости острыми кишечными инфекциями, вызванными различными этиологическими факторами.

Заболело 117 человек, в том числе 95 детей до 17 лет.

Пищевые отравления и инфекции, которые вызваны различными организмами, очень опасны и в группе риска находятся также дети. Такие заболевания могут привести к серьезным осложнениям.

Стоит отметить, что пищевые отравления являются не контагиозными заболеваниями, то есть они не передаются от одного лица ко второму при контакте. Возникают в результате употребления пищевых продуктов, в которых произошло массивное размножение определенных видов микроорганизмов или накопления токсинов микробного или не микробного происхождения до уровня патогенной дозы. Также заболевания, возникающие вследствие употребления ядовитых растений и тканей животных.



Напомним, про аномальную жару и дожди с грозами: синоптики сообщили в какие дни в Одессе будет хуже всего

Еще Politeka писала, что в Одессе черным дымом заволокло Пересыпь: видео и что случилось на самом деле

Также Politeka сообщала, что туристов предупредили о новых опасностях пляжного отдыха в Затоке: подробности