В Одесі горить елітний готель на березі Чорного моря
Про пожежу повідомляють місцеві телеграм-канали, передає Politeka.net .
Вдень 12 липня в Аркадії сталося потужне загоряння в готелі Portofino.
На кадрах, видно, як стовп чорного диму здіймається в небо. Судячи з фото, пожежа охопила Останній або передостанній поверх сучасної будівлі.
Орбакайте показала, копією кого росте внучка Пугачової: "Не в бабусю, і не в маму"
Лілія Ребрик вразила видом в купальнику з прозорою вставкою: "Ну блін, якось не комільфо"
Юна дочка Ольги Фреймут, яка вирішила виїхати з України, вразила заявою: "В першу чергу..."
Стихія забрала життя українського лікаря: за 20 років встиг врятувати сотні дітей
Тіну Кароль в коротких шортах зняли на яхті з молодим брюнетом: "Такі великі ноги..."
Натовпи відпочиваючих зібралися подивитися на пожежу в готелі.
На місці події працюють рятувальники. Втім, за словами очевидців, вогонь локалізували швидко.
Що стало причиною загоряння-поки не відомо.
У прес-службі ДСНС не коментують те, що відбувається. Подробиці будуть пізніше.
Нагадаємо, про аномальну спеку і дощі з грозами: синоптики повідомили в які дні в Одесі буде найгірше
Ще Politeka писала, що в Одесі чорним димом заволокло Пересип: відео і що сталося насправді
Також Politeka повідомляла, що туристів попередили про нові небезпеки пляжного відпочинку в Затоці: подробиці