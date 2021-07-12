В Одесі горить елітний готель на березі Чорного моря

Про пожежу повідомляють місцеві телеграм-канали, передає Politeka.net .

Вдень 12 липня в Аркадії сталося потужне загоряння в готелі Portofino.

На кадрах, видно, як стовп чорного диму здіймається в небо. Судячи з фото, пожежа охопила Останній або передостанній поверх сучасної будівлі.

Натовпи відпочиваючих зібралися подивитися на пожежу в готелі.

На місці події працюють рятувальники. Втім, за словами очевидців, вогонь локалізували швидко.

Що стало причиною загоряння-поки не відомо.

У прес-службі ДСНС не коментують те, що відбувається. Подробиці будуть пізніше.

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