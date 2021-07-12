Аварія стала причиною зупинки трамваїв в Одесі

Рух заблоковано вдень, 12 липня на Слобідці.

Як повідомляють місцеві ЗМІ , на перетині вулиць Академіка Воробйова та Краснослобідської зіткнулися дві іномарки Mercedes і Renault.

Водій таксі вирішив об'їхати вантажний автомобіль доставки, в результаті чого сталося зіткнення. Від удару легковик відкинуло на трамвайні рейки.

Три трамвайні маршрути - №12, №15 та №22 - тимчасово перестали курсувати.

На місці працює поліція. Рух транспорту ускладнений.

На трасі Київ-Одеса сталася аварія із загиблими та постраждалими.

Трагічна ДТП сталася 11 липня, недалеко від повороту на село Желепове в Роздільнянському районі. Там жінка-водій за кермом автомобіля Hyundai Elantra не впоралася з керуванням, її машина виїхала за межі проїжджої частини і врізалася в металева огорожа. Вона загинула.

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