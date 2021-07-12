Підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення торкнеться жителів Чорноморська, пишуть ЗМІ.
На централізоване водопостачання:
Так, за кубометр води споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення доведеться платити 9,99 гривень (нинішня ціна 8,04 грн)
Споживачам, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, встановлено ціну 21,54 грн. за кубометр (раніше було 17,40 грн)
На централізоване водовідведення:
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Споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення доведеться платити 9,03 грн за кубометр, при нинішній ціні 7,14 грн.
Споживачам, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення встановлено ціну 16,56 грн за куб (13,68 грн)
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