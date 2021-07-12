Некоторых жителей Одесской области ждет неприятный сюрприз - с 1 подорожает вода

Повышение тарифов на водоснабжение и водоотведение коснется жителей Черноморска, пишут СМИ.

На централизованное водоснабжение:

Так, за кубометр воды потребителям, которые являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения придется платить 9,99 гривен (нынешняя цена 8,04 грн)

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Потребителям, которые не являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения, установлена цена 21,54 грн. за кубометр (ранее было 17,40 грн)

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На централизованное водоотведение:

Потребителям, которые являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения придется платить 9,03 грн за кубометр, при нынешней цене 7,14 грн.

Потребителям, которые не являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения установлена цена 16,56 грн за куб (13,68 грн)

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