Чорний дим над одеським Пересипом не на жарт стривожив місцевий жителів
Вони навперебій стали розміщувати відеозаписи в соцмережах, як в небо здіймаються стовпи їдкого диму, передає Politeka.net (щоб переглянути-скролльте сторінку до кінця)
Трохи пізніше рятувальники пояснили, що ж сталося насправді.
Справа вся в тому, що на відкритому майданчику в провулку Павла Кравцова сталося загоряння автомобільних шин.
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Співробітникам ДСНС знадобилося близько півгодини, щоб ліквідувати вогонь, який охопив 25 квадратних метрів.
Передбачувана причина пожежі-необережне поводження з вогнем невстановленою особою. Від ДСНС залучалися дві одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.
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