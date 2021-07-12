Чорний дим над одеським Пересипом не на жарт стривожив місцевий жителів

Вони навперебій стали розміщувати відеозаписи в соцмережах, як в небо здіймаються стовпи їдкого диму, передає Politeka.net (щоб переглянути-скролльте сторінку до кінця)

Трохи пізніше рятувальники пояснили, що ж сталося насправді.

Справа вся в тому, що на відкритому майданчику в провулку Павла Кравцова сталося загоряння автомобільних шин.

Співробітникам ДСНС знадобилося близько півгодини, щоб ліквідувати вогонь, який охопив 25 квадратних метрів.

Передбачувана причина пожежі-необережне поводження з вогнем невстановленою особою. Від ДСНС залучалися дві одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.





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