На трасі Київ-Одеса сталася аварія із загиблими та постраждалими
Про це передає Politeka.net, з посиланням на інформацію прес-служби ГУНП в Одеській області.
Трагічна ДТП сталася 11 липня, недалеко від повороту на село Желепове в Роздільнянському районі. Там жінка-водій за кермом автомобіля Hyundai Elantra не впоралася з керуванням, її машина виїхала за межі проїжджої частини і врізалася в металева огорожа.
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Від удару 48-річна автомобілістка померла на місці.
Також з нею в салоні знаходилися пасажири - 28-летния дочка і її друг. Дівчина зламала руку, її забрала "швидка", хлопець не постраждав.
Не так давно ми писали, в Одесі у маршрутки під час руху відвалилося колесо і потрапило в проїжджаюче авто.
Подія трапилася на Миколаївській дорозі.
«У 121 маршрутки відлетіло колесо, потрапило в Део ланос, який їхав по зустрічці", - йдеться в публікації.
Нагадаємо, що фура влетіла в дорожників на трасі Київ-Одеса, відео ДТП: наносили розмітку
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