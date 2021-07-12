На трассе Киев-Одесса произошла авария с погибшими и пострадавшими
Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на информацию пресс-службы ГУНП в Одесской области.
Трагическое ДТП случилось сегодня, 11 июля, недалеко от поворота на село Желепово в Раздельнянском районе. Там женщина-водитель за рулем автомобиля Hyundai Elantra не справилась с управлением, ее машина выехала за пределы проезжей части и врезалась в металлическое ограждение.
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От удара 48-летняя автомобилистка скончалась на месте.
Также с ней в салоне находились пассажиры - 28-летния дочь и ее друг. Девушка сломала руку, ее забрала «скорая», парень не пострадал.
Не так давно мы писали, в Одессе у маршрутки во время движения отвалилось колесо и угодило в проезжающее авто.
Происшествие случилось на Николаевской дороге.
«У 121 маршрутки отлетело колесо, попало в део ланос, который ехал по встречке», - говорится в публикации.
Напомним, что фура влетела в дорожников на трассе Киев-Одесса, видео ДТП: наносили разметку
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