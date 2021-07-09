Одеситів попередили про перекриття вулиць у центральній частині міста на вихідні дні

У зв'язку з цим змінитися рух громадського транспорту.

Причиною перекриттів стануть дві велогонки, які заплановані на 10 і 11 липня. Про це повідомляється на офіційному сайті міста Одеси.

Старти обох заїздів відбудуться о 8:30 ранку.

У суботу, 10 липня, гонщики почнуть рух з вулиці Маразліївської (кут Сабанського провулка), вздовж парку ім. Т. Г. Шевченка. За маршрутом гонки рух автотранспорту обмежать, а 203-я маршрутка буде ходити в об'їзд приблизно до 13:30.

А 11 липня з 8:30 до 13:30 буде тимчасово перекритий в'їзд на вул.Ланжеронівська (пл. Театральна) – вул. Рішельєвська – вул. Єврейська – вул. Пушкінська – вул. Ланжеронівська (пл. Театральна).

Водіїв переконливо просять планувати свої поїздки заздалегідь, щоб не потрапити в затори на дорогах.

Як курсуватиме громадський транспорт можна переглянути тут.

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