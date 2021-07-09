Одесситов предупредили о перекрытии улиц в центральной части города на выходные дни
В связи с этим измениться движение общественного транспорта.
Причиной перекрыт станут две велогонки, которые запланированы на 10 и 11 июля. Об этом сообщается на официальном сайте города Одессы.
Старты обоих заездов состоятся в 8:30 утра.
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В субботу, 10 июля, гонщики начнут движение с улицы Маразлиевской (угол Сабанского переулка), вдоль парка им. Т.Г. Шевченко. По маршруту гонки движение автотранспорта ограничат, а 203-я маршрутка будет ходить в объезд приблизительно до 13:30.
А 11 июля с 8:30 до 13:30 будет временно перекрыт въезд на ул. Ланжероновская (пл. Театральная) – ул. Ришельевская – ул. Еврейская – ул. Пушкинская – ул. Ланжероновская (пл. Театральная).
Водителей убедительно просят планировать свои поездки заранее, чтобы не попасть в заторы на дорогах.
Как будет курсировать общественный транспорт можно просмотреть
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