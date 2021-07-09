Пасажири Одеського поїзда зіткнулися з новою неприємністю у вагоні
Так, в поїзді "Укрзалізниці" сполученням Одеса-Маріуполь випало вікно в коридорі купейного вагона.
Відповідне відео опублікувала пасажирка поїзда Віталіна Яковлєва у себе в Фейсбук, передає Politeka.net (щоб переглянути-скролльте сторінку до кінця)
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Поїзд Одеса-Маріуполь, вагон купе
Випало вікно, Карл!!!
Укрзалізниця-Ukrzaliznytsia ви в своєму розумі? Це безпека пасажирів!!!» ,- написала обурена жінка.
Інші користувачі соцмереж назвали побачене "інноваційною системою кондиціонування", адже як відомо в поїздах влітку завжди душно і жарко.
"Раніше скаржилися, що вікна в поїздах не відкриваються, а тепер спробуйте їх закрити»,
"Це нова функція клімат-контролю-Ручна, ефективна",
"Це символічне вікно в Європу",
"Замість кондиціонера", - пишуть свої припущення в мережі.
Нагадаємо, що зкайдал спалахнув в Одеському автобусі, кадри: "їхали стоячи без кондиціонера"
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