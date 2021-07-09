Одеська поліція заявила про зникнення 16-річної дівчинки
На сайті Нацполіції в Одеській області з'явилася інформація про розшук 16-річної мешканки села Яськи Наталії Третяк, передає Politeka.net.
Відомо, що дівчинка вийшла з дому ще 8 липня і відтоді ніхто її не бачив.
У поліції дали прикмети зниклої.
"На вигляд 16-17 років, зріст 160-165 см, середньої статури, очі карі, волосся світло-русяве кучеряве. Була одягнена в білу майку з чорними плямами, сині джинси, біло-червоні кросівки», - наголошується в публікації.
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Всіх, хто що-небудь знає про те, де може перебувати зникла дівчина, просять повідомити у відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №2 за телефоном (04852) 779 43 92 або на спецлінію «102».
Не так давно ми писали, що тіло 16-річної виявили без будь-яких ознак життя у вуличному туалеті в місті Арцизі.
Дівчинка загинула у вигрібній ямі. Вона задихнулася парами каналізаційних газів, коли намагалася дістати мобільний телефон, який впустила в яму з фекаліями.
Тіло загиблої направили на судово-медичну експертизу.
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