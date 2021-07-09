Одесская полиция заявила о пропаже 16-летней девочки

На сайте Нацполиции в Одесской области появилась информация о розыске 16-летней жительницы села Яськи Натальи Третьяк, передает Politeka.net.

Известно, что девочка вышла из дома еще 8 июля и с тех пор никто ее не видел.

В полиции дали приметы пропавшей.

«На вид 16-17 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы светло-русые кучерявые. Была одета в белую майку с черными пятнами, синие джинсы, бело-красные кроссовки», - отмечается в публикации.

Всех, кто что-либо знает о том, где может находиться пропавшая девушка, просят сообщить в отделение полиции №2 Одесского районного управления полиции №2 по телефону (04852) 779 43 92 или на спецлинию «102».

Не так давно мы писали, что тело 16-летней обнаружили без каких-либо признаков жизни в уличном туалете в городе Арцизе.

Девочка погибла в выгребной яме. Она задохнулась парами канализационных газов, когда пыталась достать мобильный телефон, который выронила в яму с фекалиями.

Тело погибшей направили на судебно-медицинскую экспертизу.

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