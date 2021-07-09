Поведінка туристів обурила пасажирів одеської маршрутки, зав'язався конфлікт, який мало не переріс у бійку

Липень в Одесі - пік туристичного сезону. Одесити-народ гостинний і навіть не дуже конфліктний, але іноді, дивлячись на екіпіровку і поведінку туристів, хочеться нагадати їм, що вони все - таки в гостях.

Так, в переповнену 121 маршрутку зайшла парочка, яка їхала, по всій видимості, на пляж. Чоловік був одягнений у плавки-шорти, а молода жінка була в купальнику. Про це повідомляє телеграм-канал «Одеса-Інфо», передає Politeka.net

"Ось так нині молодь їздить..🤷🏻♀️🤷🏻♀️🤷🏻♀️ совісті зовсім нуль. ▼Лузанівка-Заболотного, 121 маршрутка. У маршрутці діти,літні люди, сором і сором'язливість", - йдеться в публікації.

Пасажири не стали терпіти і почали висловлювати своє невдоволення. Люди стали робити зауваження парочці, на що дівчина в купальнику стала огризатися. Словесний конфлікт ледь не завершився бійкою.

"Виходь, відповідай за свою дружину або хто вона тобі така", - каже один з пасажирів.

"Тільки чіпай, сильно розумний на словах", - відповідала йому дівчина в купальнику.

"Ви приїжджаєте сюди і качаєте тут свої права", - обурилася одна з пасажирок.

Одесити намагалися пояснити парочці, що в такому вигляді їздити не можна в громадському транспорті. Завершилося все тим, що туристи вийшли на своїй зупинці.

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