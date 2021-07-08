Люди ночували на сидіннях

Одеські туристи не могли полетіти додому з турецького курорту

Вони застрягли в аеропорту Анталії більш ніж на 12 годин через те, що рейс на Одесу затримувався.

Один з пасажирів рейсу Анталія-Одеса звернувся на "гарячу лінію" МЗС України.

"Ми негайно доручили українському консульству в Анталії з'ясувати причину затримки рейсу і зайнятися питанням забезпечення пасажирів харчуванням. Консули докладають максимальних зусиль, щоб права громадян були повністю дотримані", - заявив прес-секретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Телеграм-канал "Чорний список Одеса" повідомляє, що люди виявилися вкрай незадоволені такою ситуацією.

Вони стверджують, що аеропорт затримав практично всі рейси, які повинні були вилетіти 7 липня.

Очікуючі не могли скористатися інтернетом, так як за нього потрібно було платити чотири євро. А вода обходилася людям близько п'яти-шести євро за пляшку.

"Аеропорт Анталія, турки запороли всі рейси, вильоти затримують від 12 до 30 годин, людей маринують в залі, Wi-Fi за 4 €, вода 5-6€, їжа від 10 € і вище. Карантин в силі!!!

У нас спочатку мав бути виліт о 23: 30, затримали рейс на 4 години. І потім, до самого ранку, нам переносили рейс щогодини, причина так і невідома«, - повідомляє телеграм-канал "Чорний список Одеса".

За оновленими даними літак вже вилетів до Одеси.

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