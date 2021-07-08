Люди ночевали на сидениях

Одесские туристы не могли улететь домой из турецкого курорта

Они застряли в аэропорту Анталии более чем на 12 часов из-за того, что рейс на Одессу задерживался.

Один из пассажиров рейса Анталия-Одесса обратился на "горячую линию" МИД Украины.

"Мы немедленно поручили украинскому консульству в Анталии выяснить причину задержки рейса и заняться вопросом обеспечения пассажиров питанием. Консулы прилагают максимальные усилия, чтобы права граждан были полностью соблюдены", - заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Телеграм-канал «Черный список Одесса» сообщает, что люди оказались крайне недовольны такой ситуацией.

Они утверждают, что аэропорт задержал практически все рейсы, которые должны были вылететь 7 июля.

Ожидающие не могли воспользоваться интернетом, так как за него нужно было платить четыре евро. А вода обходилась людям около пяти-шести евро за бутылку.

«Аэропорт Анталия, турки запороли все рейсы, вылеты задерживают от 12 до 30 часов, людей маринуют в зале, Wi-Fi за 4 €, вода 5-6€, еда от 10 € и выше. Карантин в силе!!!

У нас изначально должен был быть вылет в 23:30, задержали рейс на 4 часа. И потом, до самого утра, нам переносили рейс каждый час, причина так и неизвестна», - сообщает телеграм-канал «Черный список Одесса».

По обновленным данным самолёт уже вылетел в Одессу.

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