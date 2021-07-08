Одеситам і гостям міста все небезпечніше гуляти по центру міста, старовинні будинки продовжують руйнуватися і сипатися на тротуари
Про нову подію, яка трапилася на перетині вулиць Канатна Велика Арнаутська стало відомо в четвер, 8 липня, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
У зазначеному місці обвалилася на тротуар частина будівлі. В цей час по вулиці йшли дві дівчини. На щастя, їх не зачепило.
Людей переконливо закликають ходити далі від стін і балконів.
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"На вулицю без каски виходити вже небезпечно", - йдеться в публікації до відео.
Одесити кинулися яро обговорювати побачене.
"Дівчина сьогодні повинна відсвяткувати другий др як страшно, таких будинків величезна кількість, і практично ніде немає сіток під карнизами, не ремонтують, хоча б сітки повинні поставити скрізь»,
«Моторошнувато»,
"Пощастило так пощастило", - пишуть в мережі.
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