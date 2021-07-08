Одесситам и гостям города всё опаснее гулять по центру города, старинные дома продолжают разрушаться и сыпаться на тротуары

О новом происшествии, которое случилось на пересечении улиц Канатная Большая Арнаутская стало известно в четверг, 8 июля, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

В указанном месте обвалилась на тротуар часть здания. В это время по улице шли две девушки. К счастью, их не задело.

Людей убедительно призывают ходить дальше от стен и балконов.

"На улицу без каски выходить уже опасно", - говорится в публикации к видео.

Одесситы кинулись яро обсуждать увиденное.

«Девушка сегодня должна отпраздновать второй др как страшно, таких домов огромное количество , и практически нигде нет сеток под карнизами , не ремонтируют , хотя бы сетки должны поставить везде»,

«Жутковато»,

«Повезло так повезло», - пишут в сети.

Напомним, про ЧП в Одессе: появилось видео обрушения дома, "есть угроза..."

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