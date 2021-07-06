В одесской квартире на Молдаванке рухнул потолок, на месте обнаружили тело хозяйки

Чрезвычайное происшествие случилось во вторник днем, 6 июля, на улице Степовой, 34. Там обрушился потолок в квартире жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

«Установлено разрушение межэтажного перекрытия в квартире на втором этаже двухэтажного жилого здания на площади 20 м2. Подъезд на четыре квартиры по два на каждом этаже», — говорится в публикации.

Спасатели приступили к разборам завалов и через некоторое время обнаружили бездыханное тело 84-летней хозяйки квартиры, которая в момент обрушения находилась в комнате.

Отметим, что это уже второе обрушение дома на Молдаванке за сегодня.

Так, на улице Мечникова, 12 обвалился двухэтажный дом, который был не жилым. Ранее там располагалась котельная.

Строение граничило с автостоянкой, поэтому камни повредили крышу над припаркованными машинами.

Информации о травмированных и погибших не было.

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