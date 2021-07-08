Група заповзятливих людей збувала наркотики на одеських курортах за завищеними цінами
Однак їх викрили поліцейські, передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу Нацполіції в Одеській області (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Невістка Пугачової в мокрій сукні в обліпку спокусливо вийшла з басейну: "Заміж ще раз хоче"
Меладзе після конфлікту з Поляковою примчав до Києва і заспівав з Могилевською українською: "Це ж треба..."
Українське село пішло під воду, люди живуть як у Венеції: кадри катастрофи
"Дружину" Винника, про яку він не розповідає, підловили на відпочинку: як виглядає Таюне у звичайному житті
Потап отримав по обличчю на Atlas Weekend, кадри інциденту: "Мало не покалічила"
Двоє 21-річних жителів Білгород-Дністровського замовляли в Інтернеті великі партії амфетаміну, PVP і канабісу і продавали в три рази дорожче в Білгороді-Дністровському, Затоці, Грибівці і Кароліно-Бугазі.
Щоб відвести від себе підозру,» товар " хлопці виписували в Одесу на вигадані імена, фасували його в поле, а додому забирали рівно стільки, скільки на той момент було замовлень від Клієнтів, а решту ховали в затишному місці.
Їх затримали на дорозі Затока-Білгород-Дністровський. В автомобілі було знайдено багато різних наркотичних препаратів. Того ж дня були проведені обшуки і у них вдома.
Зловмисникам загрожує від 6 до 10 років.
Нагадаємо, що що масштабний Хресний хід паралізував Одесу: оприлюднено відео
Ще Politeka писала, що двух дівчат застукали за нехороших заняттям в Стамбульському парку, відео: прямо на лавочці
туристів попередили про нові небезпеки пляжного відпочинку в Затоці: подробиці