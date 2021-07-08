Група заповзятливих людей збувала наркотики на одеських курортах за завищеними цінами

Однак їх викрили поліцейські, передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу Нацполіції в Одеській області (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Двоє 21-річних жителів Білгород-Дністровського замовляли в Інтернеті великі партії амфетаміну, PVP і канабісу і продавали в три рази дорожче в Білгороді-Дністровському, Затоці, Грибівці і Кароліно-Бугазі.

Щоб відвести від себе підозру,» товар " хлопці виписували в Одесу на вигадані імена, фасували його в поле, а додому забирали рівно стільки, скільки на той момент було замовлень від Клієнтів, а решту ховали в затишному місці.

Їх затримали на дорозі Затока-Білгород-Дністровський. В автомобілі було знайдено багато різних наркотичних препаратів. Того ж дня були проведені обшуки і у них вдома.

Зловмисникам загрожує від 6 до 10 років.

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