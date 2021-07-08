Группа предприимчивых людей сбывала наркотики на одесских курортах по завышенным ценам

Однако их разоблачили полицейские, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу Нацполиции в Одесской области (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Двое 21-летних жителей Белгород-Днестровского заказывали в интернете большие партии амфетамина, PVP и каннабиса и продавали в три раза дороже в Белгороде-Днестровском, Затоке, Грибовке и Каролино-Бугазе.

Чтобы отвести от себя подозрение, «товар» парни выписывали в Одессу на вымышленные имена, фасовали его в поле, а домой забирали ровно столько, сколько на тот момент было заказов от клиентов, а остальное прятали в укромном месте.

Их задержали на дороге Затока - Белгород-Днестровский. В автомобиле было найдено много разных наркотических препаратов. В тот же день были проведены обыски и у них дома.

Злоумышленникам грозит от 6 до 10 лет.

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