В Одесі утворилися гігантські затори на дорогах
Причиною цьому стала Хресна хода, яку влаштували представники Московського патріархату. Відео оприлюднили місцеві ЗМІ, передає Politeka.net (щоб переглянути, скролльте сторінку до кінця)
В Одеській єпархії УПЦ МП кажуть, що православні парафіяни йдуть в село Маринівка. Там розташований Свято-Покровський скит. Вийшли віруючі з храму Володимирської ікони Божої Матері на Добровольського о 6 ранку.
Крім того, в єпархії повідомили, що релігійний захід триватиме кілька днів. Для паломників вже організували наметове містечко, в якому вони зможуть провести ніч.
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На кадрах видно, як тисячі православних парафіян рухаються по проїжджій частині Об'їзної дороги через що, утворився справжній транспортний колапс.
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