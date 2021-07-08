Люди йдуть по проїжджій частині

В Одесі утворилися гігантські затори на дорогах

Причиною цьому стала Хресна хода, яку влаштували представники Московського патріархату. Відео оприлюднили місцеві ЗМІ, передає Politeka.net (щоб переглянути, скролльте сторінку до кінця)

В Одеській єпархії УПЦ МП кажуть, що православні парафіяни йдуть в село Маринівка. Там розташований Свято-Покровський скит. Вийшли віруючі з храму Володимирської ікони Божої Матері на Добровольського о 6 ранку.

Крім того, в єпархії повідомили, що релігійний захід триватиме кілька днів. Для паломників вже організували наметове містечко, в якому вони зможуть провести ніч.

На кадрах видно, як тисячі православних парафіян рухаються по проїжджій частині Об'їзної дороги через що, утворився справжній транспортний колапс.

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