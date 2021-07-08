В Одеській області після рясних затяжних дощів спостерігається справжня навала комарів
Гігантські хмари комах, що літають у небі, відобразив співробітник природного заповідника "Тузловські лимани" Іван Русєв. Захоплюючі кадри він розмістив у себе в
Еколог пояснив, що величезне скупчення комарів спостерігається після дощів і спеки. Вдень комахи ховаються під листям, а в безвітряну погоду ближче до вечора можуть збиратися в гігантські Хмари.
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"Не слід лякатися кількості таких комарів. Ці крихти з пухнастими вусиками зовсім не небезпечні. Вони і кусати не можуть, на відміну від своїх побратимів-настирливих кровосисних комарів, яких цього року незліченна безліч», — зазначає він.
Дзвінцями комах, за словами Русєва, прозвали через специфічний звук, який видає рій. Вони є кормовою базою для риб.
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За словами місцевих жителів, хвостатими гризунами кишить Деволановсий спуск.
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