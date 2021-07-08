Вот это да!

В Одесской области после обильных затяжных дождей наблюдается настоящее нашествие комаров

Гигантские облака насекомых, летающих в небе, запечатлел сотрудник природного заповедника" Тузловские лиманы " Иван Русев. Захватывающие кадры он разместил у себя в Фейсбук , передает Politeka.net

Эколог пояснил, что огромное скопление комаров наблюдается после дождей и жары. Днем насекомые прячутся под листьями, а в безветренную погоду ближе к вечеру могут собираться в гигантские Облака.

"Не следует пугаться количества таких комаров. Эти крошки с пушистыми усиками совсем не опасны. Они и кусать не могут, в отличие от своих собратьев-назойливых кровососущих комаров, которых в этом году бесчисленное множество», — отмечает он.

Звонцами насекомых, по словам Русева, прозвали из-за специфического звука, который издает Рой. Они являются кормовой базой для рыб.

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