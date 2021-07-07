В Одеській області продовжують боротися з наслідками негоди

Рятувальники Одеської області продовжують надавати допомогу населенню.

Так, наприклад, у місті Подільськ працівники ДСНС з використанням мотопомпи відкачали дощову воду з підтопленого житлового будинку.

Проведені роботи і в місті Березівка-там також відкачали воду з підтопленого двору в приватному домогосподарстві.

Рятувальники продовжують боротися з наслідками негоди для нормальних умов життя мешканців.

До слова, туристів на українськи курортах атакували мерзенні " гади"

Так, популярний пляж Приморська, це піщана смуга коси Обіточна, що відокремлює лиман від Азовського моря облюбували змії. Лиман буквально кишить " гадами.

Місцеві жителі розповіли, що змії мешкають в очеретах, в Лимані, коли він сильно прогрівається, то гади повзуть в море, де полюють на дрібну рибу.

Крім того, нашестя морських бліх не дають відпочивати в Азовському в Чорному море. Через них на шкірі з'являються червоні плями, а навіть пухирі.