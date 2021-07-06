Пасажири показали погані умови в громадському транспорті Одеси
Адже під час дощу в тролейбусах протікає дах і вода стікає прямо на людей.
Про це повідомили в телеграм-каналі «х. Одеса» і показали відео на додачу, передає Politeka.net. (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
В останні дні в Одесі спостерігається дощова і місцеві жителі розповіли, що під час поїздок в громадському транспорті вода потрапляє в салон транспортного засобу. Зокрема це спостерігається в тролейбусі №8.
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Не так давно ми писали, що схожа ситуація спостерігається і в міських маршрутках.
У мережі розмістили фото з маршрутки №221, де пасажир тримає в руках парасольку, щоб капає зі стелі вода не залила його і сидіння.
А тим часом на середу 7 липня в Одесі знову прогнозується дощова погода з грозою і навіть градом.
Синоптики повідомляють, що сонце в цей день буде рідко показуватися через хмари. Вдень піде дрібний дощ, який може посилитися до вечора.
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