Пассажиры показали плохие условия в общественном транспорте Одессы

Ведь во время дождя в троллейбусах протекает крыша и вода стекает прямо на людей.

Об этом сообщили в телеграм-канале «Х. Одесса» и показали видео в придачу, передает Politeka.net. (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

В последние дни в Одессе наблюдается дождливая и местные жители рассказали, что во время поездок в общественном транспорте вода попадает в салон транспортного средства. В частости это наблюдается в троллейбусе №8.

Не так давно мы писали, что похожая ситуация наблюдается и в городских маршрутках.

В сети разместили фото из маршрутки №221, где пассажир держит в руках зонт, чтобы капающая с потолка вода не залила его и сидения.

А тем временем на среду 7 июля в Одессе снова прогнозируется дождливая погода с грозой и даже градом.

Синоптики сообщают, что солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Днем пойдет мелкий дождь, который может усилиться к вечеру.

апомним, что стихия потреплет Одессу, уровень опасности высок: сделано предупреждение

Еще Politeka писала, что циклон из Крыма доберется до Одессы: какой будет погода на неделе

Также Politeka сообщала, что в троллейбусе пассажир напал на женщину-водителя, она вытолкала его ногами: видео разборок