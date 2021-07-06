Пассажиры показали плохие условия в общественном транспорте Одессы
Ведь во время дождя в троллейбусах протекает крыша и вода стекает прямо на людей.
Об этом сообщили в телеграм-канале «Х. Одесса» и показали видео в придачу, передает Politeka.net. (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
В последние дни в Одессе наблюдается дождливая и местные жители рассказали, что во время поездок в общественном транспорте вода попадает в салон транспортного средства. В частости это наблюдается в троллейбусе №8.
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Не так давно мы писали, что похожая ситуация наблюдается и в городских маршрутках.
В сети разместили фото из маршрутки №221, где пассажир держит в руках зонт, чтобы капающая с потолка вода не залила его и сидения.
А тем временем на среду 7 июля в Одессе снова прогнозируется дождливая погода с грозой и даже градом.
Синоптики сообщают, что солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Днем пойдет мелкий дождь, который может усилиться к вечеру.
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