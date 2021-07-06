В одеській квартирі на Молдаванці впала стеля, на місці виявили тіло господині
Надзвичайна подія трапилася у вівторок вдень, 6 липня, на вулиці Степовій, 34. Там обвалилася стеля в квартирі житлового будинку. Про це повідомили в прес-службі ДСНС в Одеській області.
"Встановлено руйнування міжповерхового перекриття в квартирі на другому поверсі двоповерхової житлової будівлі на площі 20 м2. Під'їзд на чотири квартири по два на кожному поверсі", - йдеться в публікації.
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Рятувальники приступили до розборів завалів і через деякий час виявили бездиханне тіло 84-річної господині квартири, яка в момент обвалення перебувала в кімнаті.
Відзначимо, що це вже друге обвалення будинку на Молдаванці за сьогодні.
Так, на вулиці Мечникова, 12 обвалився двоповерховий будинок, який був не житловим. Раніше там розташовувалася котельня.
Будова межувала з автостоянкою, тому камені пошкодили дах над припаркованими машинами.
Інформації про травмованих і загиблих не було.
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